Calciomercato Inter Stramaccioni promuove Chivu | Simbiosi col gruppo e mercato chiaro

Prima di affrontare la sfida contro il Bologna, Andrea Stramaccioni ha sottolineato l'importanza di Cristian Chivu nel gruppo. Il tecnico ha evidenziato la sua capacità di mantenere un rapporto di collaborazione con la squadra e ha confermato la chiarezza sul mercato. Un riconoscimento che evidenzia il ruolo di Chivu come elemento di stabilità e leadership all’interno della rosa nerazzurra.
Inter News 24 Calciomercato Inter, l’analisi di Andrea Stramaccioni prima del Bologna: elogi al lavoro di Cristian Chivu per la gestione della pressione. Negli studi di DAZN, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di San Siro contro il Bologna, Andrea Stramaccioni, allenatore ed ex tecnico nerazzurro, ha analizzato il momento dell’Inter soffermandosi sia sugli aspetti tecnici sia sulle possibili strategie di mercato. Un intervento lucido, che ha messo al centro il lavoro di Cristian Chivu, allenatore romeno capace di instaurare un rapporto diretto e profondo con lo spogliatoio. Secondo Stramaccioni, l’Inter sta beneficiando della forte empatia tra allenatore e giocatori, un elemento che si riflette chiaramente anche in campo e nella gestione delle partite più delicate, soprattutto quando la pressione aumenta. 🔗 Leggi su Internews24.com
