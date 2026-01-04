Calciomercato Inter Stramaccioni promuove Chivu | Simbiosi col gruppo e mercato chiaro

Prima di affrontare la sfida contro il Bologna, Andrea Stramaccioni ha sottolineato l'importanza di Cristian Chivu nel gruppo. Il tecnico ha evidenziato la sua capacità di mantenere un rapporto di collaborazione con la squadra e ha confermato la chiarezza sul mercato. Un riconoscimento che evidenzia il ruolo di Chivu come elemento di stabilità e leadership all’interno della rosa nerazzurra.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.