Collovati gioca Inter Milan in anticipo | Ecco che derby mi aspetto quei due giocatori possono essere determinanti Poi si esprime sul futuro di San Siro

Inter News 24 L’ex difensore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, prova a giocare d’anticipo il derby di Milano che andrà in scena domenica sera a San Siro. Intervistato da Pianeta Milan, Fulvio Collovati, doppio ex del derby di Milano tra Inter e Milan che andrà in scena domenica sera a San Siro, ha parlato così. CHE DERBY MI ASPETTO? – « Molto equilibrio. Molto tattico. Un derby di attesa. Si parla del ‘corto muso’ e dell’attendismo di Allegri ». E GLI ALTRI? – « L’Inter è una squadra che con tre passaggi riparte sugli esterni. Sono due squadre che attendono e ripartono. Mi aspetto una partita a scacchi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Collovati gioca Inter Milan in anticipo: «Ecco che derby mi aspetto, quei due giocatori possono essere determinanti». Poi si esprime sul futuro di San Siro

