storia vera di bugie per sostenere fengari in cammino con lorenzo

Questa volta l’Accademia della Bugia si supera. Annunciano di portare in scena “Una storia vera” mentre in realtà si tratta di una narrazione piena di bugie. La differenza tra il titolo e il contenuto fa sorridere, considerando che si tratta di una storia inventata per sostenere il progetto “Fengari. In cammino con Lorenzo”. La contraddizione è evidente: una vera bugia per raccontare una storia che, a quanto pare, di vero ha ben poco.

Buffo che un’istituzione che si chiama Accademia della Bugia millanti di portare in scena "Una storia vera". Buffo ma non impossibile e così accadrà – terza volta dall’inizio del ‘tour’ – mercoledì 11 febbraio alle 21 al Naturart di Chiazzano (via Pratese) con lo spettacolo retrospettiva dei primi sessant’anni del Campionato Italiano della Bugia de Le Piastre. Oltre un’ora di show con musiche, immagini, storielle, facezie, personaggi e naturalmente le migliori bugie mai pronunciate sul palco del paese dei bugiardi. Gli interpreti sono Emanuele Begliomini (che è magnifico rettore dell’Accademia), Aldo Toccafondi, Paolo Rinaldi, Fabrizio Scatizzi, Fausto Livi, Emiliano Buttaroni, Giulia Rinaldi e, guest star, il vincitore dell’edizione dello scorso anno, ovvero il più bugiardo d’Italia, Giovanni Tommasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

