Le cose non dette | Gabriele Muccino torna con una storia a tinte forti tra emozioni e bugie

Gabriele Muccino torna al cinema con un film che promette emozioni forti. La sua nuova pellicola, “Le cose non dette”, uscirà giovedì 29 gennaio e già aspetta il pubblico. Il regista romano riunisce alcuni dei suoi attori preferiti, come Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, e inserisce nel cast anche Miriam Leone, alla sua prima collaborazione con lui. La storia si svolge tra bugie e sentimenti intensi, promettendo di catturare gli spettatori fin dalle prime scene.

Torna nei cinema, giovedì 29 gennaio, Gabriele Muccino, con il suo nuovo film "Le cose non dette". Il regista romano riunisce un cast di attori che conosce benissimo (Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini) a cui unisce Miriam Leone, una new entry nella sua filmografia, a cui affida lo sguardo che ci racconta la storia al centro del film. I temi de "Le Cose non dette" sono quelli cari a Muccino: due coppie di amici, entrambe in crisi, una con una figlia preadolescente, l'altra in crisi proprio per il desiderio non realizzato di avere un figlio, partono per una vacanza in Marocco, sperando di ritrovarsi e di lasciarsi alle spalle vite complicate dai non detti, dai segreti inconfessabili, da fragilità e dall'ostinazione di non voler guardare in faccia la realtà.

