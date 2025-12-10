Una storia vera di solidarietà | Andrea Bindi e Paolo Antonio Toci al Circolo di Santa Firmina per sostenere Autismo Arezzo

Il 14 dicembre 2025, al Circolo di Santa Firmina, si terrà un evento di solidarietà promosso dall’associazione Autismo Arezzo, in collaborazione con il Circolo di Santa Firmina ed Edizioni Helicon. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Andrea Bindi e Paolo Antonio Toci, per sostenere e sensibilizzare sulle tematiche dell’autismo attraverso una storia vera di solidarietà.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – L ’associazione Autismo Arezzo, il Circolo di Santa Firmina in collaborazione con Edizioni Helicon promuovono per domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 un appuntamento culturale e solidale dedicato alla presentazione del nuovo libro “Una Storia Vera” e della poesia inedita “Ai Tetti Rossi” di Andrea Bindi, il “Pompiere Poeta”, affiancato per l’occasione dal pittore Paolo Antonio Toci. La serata unisce arte, memoria e attenzione sociale. La poesia “Ai Tetti Rossi”, pubblicata da Edizioni Helicon, rilegge l’ex manicomio di Arezzo con uno sguardo diretto e umano, riportando al centro le storie dimenticate e le fragilità che per anni sono rimaste senza voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it