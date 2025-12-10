Una storia vera di solidarietà | Andrea Bindi e Paolo Antonio Toci al Circolo di Santa Firmina per sostenere Autismo Arezzo
Il 14 dicembre 2025, al Circolo di Santa Firmina, si terrà un evento di solidarietà promosso dall’associazione Autismo Arezzo, in collaborazione con il Circolo di Santa Firmina ed Edizioni Helicon. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Andrea Bindi e Paolo Antonio Toci, per sostenere e sensibilizzare sulle tematiche dell’autismo attraverso una storia vera di solidarietà.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – L ’associazione Autismo Arezzo, il Circolo di Santa Firmina in collaborazione con Edizioni Helicon promuovono per domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 un appuntamento culturale e solidale dedicato alla presentazione del nuovo libro “Una Storia Vera” e della poesia inedita “Ai Tetti Rossi” di Andrea Bindi, il “Pompiere Poeta”, affiancato per l’occasione dal pittore Paolo Antonio Toci. La serata unisce arte, memoria e attenzione sociale. La poesia “Ai Tetti Rossi”, pubblicata da Edizioni Helicon, rilegge l’ex manicomio di Arezzo con uno sguardo diretto e umano, riportando al centro le storie dimenticate e le fragilità che per anni sono rimaste senza voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tratto da una storia vera #comixofficial #comix2026 - facebook.com Vai su Facebook
Oggi destra e sinistra non rappresentano la vera divisione della politica. Ciò che conta è chi sta con l’Europa e la democrazia liberale e chi sta con Trump, Putin e le autocrazie. Questo è “l’appuntamento con la storia” della nostra epoca. Destra e sinistra lo sta Vai su X
«Una storia vera», c’è Andrea Bindi, il pompiere-poeta diventato un caso editoriale con le sue poesie - Arezzo, 17 ottobre 2025 – La città di Arezzo si prepara ad accogliere Andrea Bindi, il pompiere- Da lanazione.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it