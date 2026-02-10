Stop alle bollette per i cittadini residenti nelle zone colpite dal ciclone Harry

L'Arera ha deciso di sospendere per sei mesi le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per le persone che vivono nelle zone colpite dal ciclone Harry in provincia di Catania. La misura parte dal 18 gennaio e riguarda i cittadini che hanno subito danni o disagi a causa dell'evento atmosferico. La decisione mira a dare sollievo a chi sta affrontando emergenze e difficoltà quotidiane.

L'Arera ha approvato un provvedimento d'urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore anche dei cittadini della provincia di Catania residenti nelle zone interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio.

