Anche Schifani effettuerà un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, effettuerà un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry. La visita, programmata per oggi e domani, ha l’obiettivo di valutare i danni e coordinare le iniziative di assistenza e ricostruzione nelle zone interessate.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha programmato per oggi e domani la visita nelle zone di Messina e Catania danneggiate dal ciclone Harry. Il presidente sarà accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Questo il programma di oggi: alle 15.30 un primo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciclone Harry, arriva la conta dei danni: oltre un miliardo in Sicilia. Colpite anche la Sardegna e Calabria – I videoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con una stima superiore a un miliardo di euro.

