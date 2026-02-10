Bollette Arera le sospende nelle aree colpite dal ciclone Harry

Da lapresse.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia. Per sei mesi, le famiglie di queste regioni non dovranno pagare le utenze di luce, gas, acqua e rifiuti. La misura riguarda anche il Comune di Niscemi e parte delle conseguenze del maltempo iniziato il 18 gennaio 2026.

L’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunica di aver approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per sei mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. Lo comunica Arera in una nota. La delibera 202026RCOM, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026, sottolinea Arera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bollette arera le sospende nelle aree colpite dal ciclone harry

© Lapresse.it - Bollette, Arera le sospende nelle aree colpite dal ciclone Harry

Approfondimenti su Ciclone Harry

Emergenza in regione: raccolta fondi per soccorrere le aree colpite dal ciclone Harry

Un forte ciclone, chiamato Harry, ha attraversato la regione causando danni pesanti.

Maltempo e danni lungo le coste agrigentine, il prefetto sorvola le aree colpite dal ciclone Harry

Il maltempo ha provocato danni significativi lungo le coste di Agrigento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Bonus bollette 2026: chi risparmia davvero e quanto vale lo scontoBonus bollette 2026: ARERA aggiorna soglie ISEE e importi per luce, gas, acqua e Tari. Ecco chi ha diritto agli sconti automatici. blogsicilia.it

bollette arera le sospendeCambiano le soglie Isee per ottenere il bonus bollette: ecco tutto quello che c’è da sapereL'Arera ha aggiornato i limiti per accedere alle agevolazioni su luce, gas, acqua e rifiuti. Ecco cosa cambia e gli importi previsti ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.