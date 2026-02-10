bollette arera le sospende nelle aree colpite dal ciclone harry

L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia. Per sei mesi, le famiglie di queste regioni non dovranno pagare le utenze di luce, gas, acqua e rifiuti. La misura riguarda anche il Comune di Niscemi e parte delle conseguenze del maltempo iniziato il 18 gennaio 2026.

L’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunica di aver approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per sei mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. Lo comunica Arera in una nota. La delibera 202026RCOM, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026, sottolinea Arera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

