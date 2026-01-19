fontane incendi e coltellate sigilli a due locali della movida

Due locali della movida di Crema sono stati chiusi temporaneamente dopo episodi di vandalismo e pericolose intemperanze. Durante un evento, sono stati segnalati incendi e coltellate, con situazioni di rischio per i presenti. In particolare, sono stati trovati fuochi pirotecnici nelle bevande, che hanno provocato un principio di incendio in pista. Interventi delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro dei locali, in attesa di ulteriori verifiche.

CREMA (Cremona) Fuochi pirotecnici nelle bottiglie, tanto da innescare un principio di incendio in mezzo alla pista da ballo. Non è l’immagine tristemente famosa dell’inizio della tragedia di Crans-Montana, bensì uno degli episodi che hanno portato il questore di Cremona a disporre la chiusura per otto giorni del Moma Club di Crema. Sono due i locali per cui sono scattati i provvedimenti del Questore Carlo Ambra, dopo che si sono ripetuti episodi di violenza e sono state riscontrate irregolarità durante i serrati controlli svoltosi negli ultimi giorni. In particolare sono state sospese le licenze delle discoteche “ Juliette “ di Cremona e “ Moma Club “ di Crema rispettivamente per 15 e 8 giorni, "a seguito di ripetuti episodi criminosi e violenti registrati dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sia all’interno dei locali che all’esterno degli stessi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

