Stipendi Serie A | un solo giocatore del Milan nella top 10 e non è Leao

Il Milan si distingue nella classifica degli stipendi dei calciatori in Serie A. Solo un attaccante rossonero entra nella top 10, e non è Leao. La gestione del monte ingaggi del club milanese si mostra più contenuta rispetto a Juventus e Inter, che puntano su ingaggi più alti per i loro top player.

Per rendere le rose competitive molto spesso di spendono tanti milioni per i costi dei cartellini, ma un altro costo che incide sempre sulle spese sono gli stipendi. Oggi analizziamo gli attaccanti con gli ingaggi più alti della Serie A, focalizzandoci sullo stipendio lordo annuale (dati 'Trasfermarkt'). In questa speciale classifica c'è un dato che balza subito agli occhi dei tifosi rossoneri: un solo attaccante del Milan in top 10, e non si tratta di Rafael Leao. Il giocatore più pagato della Serie A è - per distacco - Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus percepisce uno stipendio lordo di € 22,2 milioni.

