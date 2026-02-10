Stefano Tonut torna a giocare dopo un lungo stop e lancia subito segnali positivi. L’ala della squadra milanese si è scritto il suo nome di nuovo sul tabellone, esultando sui social per il rientro in campo. La sua presenza si fa sentire, e i tifosi sperano in una ripresa convincente dopo le difficoltà recenti.

In un periodo segnato da recuperi e riprese, Stefano Tonut torna a essere disponibile per l’Olimpia Milano. Il rientro, pur limitato nell’immediato, segna una prima conferma di attività dopo un lungo periodo di indisponibilità legato a un problema al fegato, offrendo alla squadra una novità da valutare in chiave prossime sfide. Il talentuoso completed back italiano ha riacquisito la piena disponibilità a disposizione di coach Peppe Poeta dopo mesi di assenza. L’esordio è avvenuto in occasione della sfida vinta dall’olimpia milano contro la NutriBullet Treviso, con un ingresso in campo limitato ai minuti finali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Stefano Tonut esulta per il ritorno in campo con l'Olimpia Milano

Milano ritrova il sorriso con il ritorno di Tonut e Diop.

Questa sera l’Olimpia torna in campo contro Treviso Basket alle 20:30.

