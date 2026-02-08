Milano ritrova il sorriso con il ritorno di Tonut e Diop. Dopo mesi di assenza, i due giocatori sono pronti a tornare in campo domani a Treviso. Portano con sé energia e nuove speranze per le prossime partite di Serie A ed Eurolega. La squadra aspetta con ansia il loro rientro, che potrebbe fare la differenza.

Rientri attesi dopo mesi di assenza: Tonut e Diop tornano domani a Treviso, portando rinforzi dall’infermeria per le sfide di Serie A ed Eurolega. L’ingresso dei due atleti compie un passo significativo per la gestione delle rotazioni, offrendo nuove opzioni tattiche e presenza in campo ai biancorossi. L’operazione è stata definita dal club come un ritorno cruciale per la profondità dello starting roster e per la gestione del calendario. Due rientri importanti, soprattutto per le rotazioni degli italiani, segnano l’impatto immediato sull’organico. Il piano tecnico prevede un reinserimento graduale, con Tonut e Diop che tornano dall’infermeria per contribuire alle necessità delle gare di campionato e di Eurolega. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Milano sorride con il ritorno di Tonut e Diop

Approfondimenti su Milano Treviso

Questa mattina, nel mondo del basket, si parla molto di Tonut, Pajola, Yabusele e del mercato NBA.

L’EA7 Emporio Armani Milano si trova in una posizione difficile in Eurolega, dopo due sconfitte consecutive contro Stella Rossa e Real Madrid.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Treviso

Argomenti discussi: Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va ko; Formazione ed emozione: i volontari della Cerimonia di Apertura a San Siro; Tra Ice, hockey e una pizza: il saluto blindato di Milano a Vance, Rubio e famiglie; Arena Santa Giulia, il debutto olimpico dell'Hockey femminile: l'Italia trionfa. Facce dipinte e odissea al bar.

Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va koMilano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-13; 25-20; 25-15) nell'incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile, ... oasport.it

LA CLASSIFICA La classifica di Olimpia Milano sorride un po’ di più dopo i tre successi in fila con Partizan, Baskonia e ASVEL. Ora i biancorossi sono tornati a -1 dai play-in, e si sono lasciati dietro la Virtus Bologna di due lunghezze. facebook

Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va ko - x.com