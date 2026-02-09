Paolo Virzì e il film Cinque secondi in tribunale Il nipote della contessa Guelfi Camaiani fa causa alla produzione | La famiglia è rappresentata come decaduta

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”. Il nipote della contessa Guelfi Camaiani ha fatto causa alla produzione, accusando il film di rappresentare la famiglia come decaduta. La causa è scoppiata poche settimane fa e il processo è in corso. Virzì si difende dicendo che il film è un’opera di finzione e non intende offendere nessuno. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti e il giudice deciderà nei prossimi giorni.

Paolo Virzì è finito al centro di una battaglia legale a causa del suo film “Cinque secondi”. Come riporta Il Corriere della Sera, all’origine del contenzioso c’è il personaggio di Matilde Guelfi Camaiani. Secondo la produzione della pellicola, la figura è liberamente ispirata a una contessa esistita realmente. Stefano Guelfi Camaiani, l’erede della donna, ha citato in giudizio le case di produzione Greenboo Production e la Indiana Production, sostenendo che non sia mai esistito un accordo tra le parti per utilizzare il nome della zia e della sua casata. Il nobile si è scagliato contro il film sostenendo che la famiglia sarebbe stata dipinta come decaduta e travolta da problemi finanziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paolo Virzì e il film “Cinque secondi” in tribunale. Il nipote della contessa Guelfi Camaiani fa causa alla produzione: “La famiglia è rappresentata come decaduta” Approfondimenti su Guelfi Camaiani L’erede di una nobile famiglia fiorentina chiede lo stop di «Cinque secondi»: la decisione del tribunale sul film di Virzì con Mastandrea Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso di fermare la proiezione del film Cinema d’argento, in cartellone "Cinque secondi" diretto da Paolo Virzì Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Guelfi Camaiani Argomenti discussi: AL TEATRO SANSIPARIO DI CESANA UN ALTRO FERRAGOSTO DI PAOLO VIRZÌ; L’erede di una nobile famiglia fiorentina chiede lo stop di Cinque secondi: la decisione del tribunale sul film di Virzì con Mastandrea; Elena del Getto, la storia vera della matta che voleva salvare gli ebrei incarnata da Micaela Ramazzotti; 3 grandissimi film italiani da guardare su HBO Max. Paolo Virzì, il film finisce in Tribunale. Il nipote della contessa Matilde Guelfi Camaiani: «Droga e suicidio, Cinque secondi offende la mia famiglia»Il cinema d'autore si scontra con il diritto al blasone. L'ultimo film di Paolo Virzì, Cinque secondi, è finito al centro di una battaglia legale tra le aule del Tribunale ... corriereadriatico.it «Droga, reati: così Virzì disonora la mia famiglia»: nobile fiorentino chiede il blocco del film. I giudici «Opera di fantasia»L'erede di una storica famiglia fa causa a «Cinque secondi». Ora il processo per la richiesta di risarcimento danni ... msn.com Il cinema alla sbarra. L’ultimo film di Paolo Virzì, Cinque secondi è finito in Tribunale a Firenze, al centro di un contenzioso giudiziario che si propone di bloccarne la distribuzione e un risarcimento danni. Nel film c’è un personaggio, Matilde Guelfi Camaiani, li facebook Micaela Ramazzotti ha 47 anni: l'incontro sul set con Paolo Virzì, il matrimonio (finito), la rissa al ristorante, il nuovo amore x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.