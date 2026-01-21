Angela Romei esclusa dall'Italia di curling alle Olimpiadi | Il Dt ha chiamato la figlia 19enne

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana. Angela Romei, atleta esperta, è stata esclusa dalla rosa ufficiale, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione, che ha coinvolto anche una chiamata del direttore tecnico alla figlia 19enne, ha generato interrogativi sulla trasparenza e sui criteri di scelta adottati.

