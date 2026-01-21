Angela Romei esclusa dall'Italia di curling alle Olimpiadi | Il Dt ha chiamato la figlia 19enne
In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, si apre un dibattito sulla selezione della squadra di curling italiana. Angela Romei, atleta esperta, è stata esclusa dalla rosa ufficiale, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione, che ha coinvolto anche una chiamata del direttore tecnico alla figlia 19enne, ha generato interrogativi sulla trasparenza e sui criteri di scelta adottati.
“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia “: la rabbia di Angela Romei, esclusa da Milano-CortinaAngela Romei esprime profonda delusione per l'esclusione da Milano-Cortina, condividendo la sua amarezza per le modalità e i tempi della comunicazione.
“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia”: la rabbia di Angela Romei, fuori da Milano-CortinaAngela Romei esprime il suo disappunto dopo essere stata esclusa dalla convocazione per Milano-Cortina, sostituita dalla figlia del direttore tecnico.
