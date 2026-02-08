Sofia Goggia ha conquistato una medaglia di bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Cortina. La bergamasca ha dedicato il risultato a un sogno che aveva nel cuore, portando a casa un risultato importante sulla pista delle Tofane. È stata una gara emozionante, che ha visto Goggia lottare fino all’ultimo, regalando una soddisfazione grande a tutto il movimento italiano dello sci.

Bergamo, 8 febbraio 2026 – Sofia Goggia è medaglia di bronzo nella discesa femminile sulla Olympya delle Tofane. Nel giorno del dramma di Lindsey Vonn, caduta dopo 13 secondi di gara e portata in ospedale in elicottero, la sciatrice bergamasca ha accolto il bronzo che è l'unico colore che mancava dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino. Meglio di lei Breezy Johnson ed Emma Aicher. Sofia Goggia, un bronzo dolce-amaro: ma la terza medaglia olimpica corona una carriera leggendaria “Sono abbastanza felice, ma anche dispiaciuta, perché sono molto competitiva. L’oro in questa disciplina in tanti me l'hanno chiesto in questi quattro anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sofia Goggia, medaglia di bronzo in discesa femminile alle Olimpiadi: “Un sogno nel posto del cuore". L’emozionante dedica Cortina

Sofia Goggia conquista il suo terzo podio consecutivo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA

Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it

Sofia Goggia, perché è solo un bronzo e perché non è poco, fin quiCi mette un attimo Sofia Goggia a guardare negli occhi il suo bronzo, terza medaglia olimpica in tre edizione: oro, argento e bronzo da Pechino a qui, e dirle, con un sorriso un po’ storto: «Sì, non ... famigliacristiana.it

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi x.com

Nessuna come Sofia Goggia, vince a Cortina un bellissimo bronzo ma denuncia un clima surreale: https://fanpa.ge/HSlhD facebook