Angela Romei, nota commentatrice di Rai Sport, ha deciso di portare il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport. La giornalista non si dà per vinta e continua a lottare per la sua partecipazione ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo essere stata esclusa dalla squadra italiana di curling. Ora aspetta di capire se potrà avere una possibilità di entrare in corsa anche a pochi mesi dalla competizione.

Angela Romei non si arrende e continua ad inseguire il sogno di partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dopo la mancata convocazione nel team femminile italiano di curling che prenderà parte alla rassegna a cinque cerchi. La 28enne nativa di Monopoli era stata esclusa dal direttore tecnico italiano Marco Mariani, che aveva scelto di selezionare al suo posto la figlia Rebecca nel ruolo di alternate (riserva) alzando inevitabilmente un polverone di polemiche. Dopo tante manifestazioni internazionali giocate con la Nazionale maggiore, Romei ha visto sfumare proprio sul più bello la possibilità di fare il debutto olimpico sul ghiaccio casalingo di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angela Romei, commentatrice per Rai Sport, fa ricorso al TAS per la mancata convocazione olimpica

Angela Romei, atleta di curling, è stata esclusa dalla squadra italiana in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sostituita dalla figlia del direttore tecnico.

