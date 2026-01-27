Statale 36 | un' altra mattinata di passione con lunghe code per lavori Lo sfogo sui social

La Statale 36 si è nuovamente congestionata a causa di lavori in corso, causando lunghe code e disagi alla viabilità. La situazione si ripete, con automobilisti costretti a lunghe attese e molteplici proteste sui social. La gestione dei lavori durante le ore diurne solleva spesso critiche, evidenziando l’esigenza di trovare soluzioni più efficaci per limitare i disagi ai pendolari.

"Chi deve andare a Lecco oggi ci arriva domani"; "tutto bloccato"; "non c'è scampo"; "un disastro totale oggi"; "Ma perchè i lavori non si fanno di notte? La gente deve andare a lavorare" e altre invettive più colorite. Sono solo alcune delle frasi che stanno rimbalzando in questi minuti sui social.

