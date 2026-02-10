Startlist superG maschile Olimpiadi 2026 Bormio | orario tv streaming pettorali degli italiani

Mercoledì mattina a Bormio si correrà il superG maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11, con gli italiani pronti a mettersi in mostra in una delle discipline più veloci e spettacolari. La startlist è già pronta e gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati seguono tutto in diretta tv e streaming.

Mercoledì 11 febbraio, a Bormio (Italia), si assegnerà un altro titolo dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma il superG maschile, con la gara che prenderà il via alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 42 atleti in rappresentanza di 21 Paesi. I quattro azzurri al cancelletto di partenza saranno Christof Innerhofer, che scatterà con il pettorale numero 4, Giovanni Franzoni, che prenderà il via con il 9, Dominik Paris, che partirà con il 13, e Mattia Casse, che scenderà con il 17. Per il superG maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

