Startlist discesa maschile Olimpiadi 2026 Bormio | orario tv streaming pettorali degli italiani

Questa mattina si tiene la discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, il primo evento dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Gli atleti sono già in partenza, e tra i pettorali italiani spiccano le speranze di medaglia. La gara sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming, con gli appassionati pronti a tifare per i loro favoriti.

Sarà la discesa libera maschile di sci alpino il primo evento ad assegnare le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara, in programma sabato 7 febbraio dalle ore 11.30, si terrà sulla mitica pista Stelvio di Bormio e rappresenta quindi uno dei momenti clou dell’intera rassegna a cinque cerchi italiana. Attesi 36 atleti al cancelletto di partenza, tra cui quattro azzurri con ambizioni di salire sul podio. Il sorteggio dei pettorali ha concentrato i nostri portacolori tra il n.11 ed il n.15, mentre in precedenza toccherà agli svizzeri di punta Alexis Monney e soprattutto i fenomeni Marco Odermatt e Franjo Von Allmen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist discesa maschile Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Approfondimenti su Bormio OLimpiadi Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Mercoledì 4 febbraio scatta ufficialmente il primo evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Startlist terza prova discesa Bormio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Domani a Bormio si svolge la terza prova cronometrata della discesa maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bormio OLimpiadi Argomenti discussi: Sci alpino domani 7 febbraio: discesa libera maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Startlist discesa maschile Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Ecco la prima startlist olimpica! A Bormio sarà Hemetsberger ad aprire i Giochi, dal 14 al 16 Paris, Franzoni e Casse; Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani. Startlist discesa maschile Olimpiadi 2026 Bormio: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiSarà la discesa libera maschile di sci alpino il primo evento ad assegnare le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La gara, in ... oasport.it Startlist seconda prova discesa maschile Olimpiadi: orari, tv, streaming, pettorali degli italianiDomani, giovedì 5 febbraio, a Bormio (Italia) si proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la seconda prova cronometrata della ... oasport.it A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com La startlist del training sulla "Piste Nationale", verso l'ultima discesa pre olimpica in programma domenica; otto gli azzurri, con il bresciano ormai riferimento dopo il capolavoro di Kitz, il rientro in CdM di Bernardi e la voglia di Paris di lanciarsi al meglio verso B facebook

