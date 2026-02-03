Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Mercoledì 4 febbraio scatta ufficialmente il primo evento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La discesa libera maschile apre le competizioni di sci alpino, con i pettorali italiani pronti a scendere in pista. L’orario, la TV e lo streaming saranno pronti per seguire questa prima prova, che segna l’inizio di due settimane di gare intense. La Cerimonia d’Apertura arriverà invece venerdì 6 febbraio, ma intanto gli atleti si preparano a sfidarsi sulla neve.

Mercoledì 4 febbraio inizieranno a tutti gli effetti le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ad aprire le danze sarà la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: sarà lo sci alpino a tenere a battesimo i Giochi, anche se bisognerà aspettare la serata di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d’Apertura. Appuntamento alle ore 11.30 sulla pista Stelvio di Bormio, ma attenzione al meteo: le previsioni parlando di una fitta nevicata, che potrebbe sconvolgere un po’ i piani. L’Italia si giocherà tre carte di lusso: il veterano Dominik Paris (più volte vincitore in questa località e fresco di secondo posto a Crans Montana), il giovane Giovanni Franzoni (trionfatore a Kitzbuehel e terzo a Wengen, in grandissima forma), Florian Schieder (in crescita e outsider di notevole spessore). 🔗 Leggi su Oasport.it

