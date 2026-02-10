Stanza d' albergo come base di spaccio | due condanne

La polizia ha smantellato una rete di spaccio che usava una stanza d’albergo in corso Torino, nel quartiere della Foce, come centro operativo. Due persone sono state condannate, e tra loro c’era anche un minorenne impiegato per le consegne. La scoperta ha portato all’arresto di diversi soggetti e alla chiusura della base di traffico.

Usavano una stanza e un minorenne per le consegne: sequestrati cocaina, hashish e marijuana, condanne tra 3 e 4 anni e 4 mesi Una stanza di un hotel in corso Torino, nel quartiere della Foce, utilizzata come base per lo spaccio di droga, coinvolgendo anche un minorenne per le consegne agli acquirenti. Per questo motivo due giovani, di 18 e 23 anni, sono stati condannati questa mattina a 3 anni e 4 mesi e 4 anni e 4 mesi di reclusione nel processo in abbreviato davanti al giudice Giorgio Morando. I due erano stati arrestati lo scorso luglio dai carabinieri dopo le segnalazioni di alcuni residenti, insospettiti dal continuo via vai dall'albergo, accessibile tramite self check-in.

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato due giovani che avevano allestito un vero e proprio laboratorio di droga in un appartamento di Bolzano, in via Torino.

Il 9 gennaio 2026 a Bardonecchia, in Piemonte, è stata trovata senza vita Flavia Misuraca, commissaria di Polizia di 27 anni originaria di Partinico.

