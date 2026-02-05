Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato due giovani che avevano allestito un vero e proprio laboratorio di droga in un appartamento di Bolzano, in via Torino. Gli agenti sono entrati nell’appartamento dopo aver raccolto indizi e hanno trovato droga pronta per essere venduta. I due ragazzi sono stati portati in questura e ora rischiano una lunga serie di conseguenze legali.

**** A Bolzano, in via Torino, un appartamento è stato trasformato in una base operativa per lo spaccio di stupefacenti. I due giovani, entrambi tunisini e di 22 e 18 anni, sono stati arrestati dopo un’intensa attività di controllo della Polizia di Stato, che ha portato a un intervento in pieno quartiere. La vicenda, nata da una segnalazione di cittadini e dalla collaborazione con la Questura, ha visto il recupero dell’abitazione occupata dal proprietario, ormai rientrato nella propria casa. Le operazioni sono state condotte in un ambiente di estrema tensione: l’appartamento era stato infatti barricato e gli agenti hanno dovuto accedere tramite balcone, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due giovani arrestati per aver trasformato un appartamento in base di spaccio di droga

