Due giovani arrestati per aver trasformato un appartamento in base di spaccio di droga

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato due giovani che avevano allestito un vero e proprio laboratorio di droga in un appartamento di Bolzano, in via Torino. Gli agenti sono entrati nell’appartamento dopo aver raccolto indizi e hanno trovato droga pronta per essere venduta. I due ragazzi sono stati portati in questura e ora rischiano una lunga serie di conseguenze legali.

**** A Bolzano, in via Torino, un appartamento è stato trasformato in una base operativa per lo spaccio di stupefacenti. I due giovani, entrambi tunisini e di 22 e 18 anni, sono stati arrestati dopo un’intensa attività di controllo della Polizia di Stato, che ha portato a un intervento in pieno quartiere. La vicenda, nata da una segnalazione di cittadini e dalla collaborazione con la Questura, ha visto il recupero dell’abitazione occupata dal proprietario, ormai rientrato nella propria casa. Le operazioni sono state condotte in un ambiente di estrema tensione: l’appartamento era stato infatti barricato e gli agenti hanno dovuto accedere tramite balcone, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

due giovani arrestati per aver trasformato un appartamento in base di spaccio di droga

© Ameve.eu - Due giovani arrestati per aver trasformato un appartamento in base di spaccio di droga

Approfondimenti su Bolzano Via Torino

Condominio trasformato in base di spaccio: la droga passata dalle inferriate di un appartamento

Un condominio di Nettuno, situato in via Rosario Livatino, è stato scoperto come base di spaccio di droga.

Due giovani arrestati per spaccio di droga: sequestrati crack, hashish e contanti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bolzano Via Torino

Argomenti discussi: Trovati con quasi un etto di droga in cucina, arrestati due giovani; Milano, fermati vicino a un’auto con la gomma bucata: due giovani arrestati con 75 mila euro e droga; Corso Principe Oddone, due giovani arrestati per spaccio; Occupano abusivamente l'appartamento e si barricano all'interno: i poliziotti devono entrare dal balcone con l'aiuto dei vigili del fuoco. Due giovani arrestati per spaccio.

due giovani arrestati perNascondono 30 dosi di cocaina in un lockbox nel centro di Milano: arrestati due giovaniUn 24enne e un 23enne sono stati arrestati per spaccio. I due sono stati sorpresi in piazzale Lotto a Milano a vendere cocaina a un automobilista ... fanpage.it

due giovani arrestati perFabriano, arrestati gli spacciatori in trasferta: due giovani avevano droga in autoFABRIANO - Dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio avvenuto a Perugia, ieri per due giovani, uno di 20 e uno di 25 anni, è scattato anche l’avviso orale da parte ... corriereadriatico.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.