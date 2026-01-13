Grosseto poliziotta trovata morta in una stanza d’albergo

Il 9 gennaio 2026 a Bardonecchia, in Piemonte, è stata trovata senza vita Flavia Misuraca, commissaria di Polizia di 27 anni originaria di Partinico. La donna, in servizio temporaneo, è stata rinvenuta nella sua stanza d’albergo. La notizia ha suscitato attenzione nel territorio, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause del decesso.

Flavia Misuraca, commissaria di Polizia di 27 anni originaria di Partinico (Palermo), è stata trovata morta il 9 gennaio 2026 nella sua camera d’albergo a Bardonecchia (Val di Susa, Piemonte), dove era in servizio temporaneo.La giovane, laureata in Giurisprudenza e da poco diplomata alla Scuola Superiore di Polizia, era entrata in servizio alla Questura di Grosseto a giugno 2025, accolta con entusiasmo dai colleghi. Si trovava in Piemonte da circa dieci giorni per un incarico di rotazione legato ai presidi di ordine pubblico a tutela dei cantieri dell’ Alta Velocità (Tav). Venerdì 9 gennaio avrebbe dovuto concludere la missione e rientrare in Toscana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Grosseto, poliziotta trovata morta in una stanza d’albergo Leggi anche: Tragedia in Valsusa, poliziotta palermitana di 27 anni trovata morta in albergo Leggi anche: Donna di 40 anni trovata morta in una stanza di albergo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Poliziotta trovata morta in albergo a 27 anni; Poliziotta trovata morta in un hotel di Bardonecchia; Tragedia in Valsusa, poliziotta palermitana di 27 anni trovata morta in albergo; Poliziotta della questura di Grosseto trovata morta a 27 anni, nuova tragedia nelle forze dell’ordine. VALSUSA, INCHIESTA SULLA POLIZIOTTA TROVATA MORTA A BARDONECCHIA: “VOLEVA LASCIARE LA DIVISA” - BARDONECCHIA – Il dolore per la morte della giovane commissaria Flavia Misuraca: aperta un’inchiesta. valsusaoggi.it

Mistero a Bardonecchia, trovata morta una poliziotta di 27 anni in un hotel: le ipotesi in campo - Flavia Misuraca, laureata in Giurisprudenza, aveva recentemente completato il percorso formativo presso la Scuola superiore di polizia. tg.la7.it

Poliziotta di 27 anni trovata morta in hotel: aperta un’inchiesta - Prestava servizio a Grosseto e momentaneamente era distaccata a Bardonecchia in Piemonte Tragedia a Bardonecchia, dove una poliziotta di 27 anni, Flavia Misura ... etrurianews.it

POLIZIOTTA SUICIDA CON LA PISTOLA D’ORDINANZA, APERTA INCHIESTA PER LA MORTE DI FLAVIA MISURACA

Grosseto - Poliziotta trovata morta in una stanza d'albergo - facebook.com facebook

Grosseto - Poliziotta trovata morta in una stanza d'albergo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.