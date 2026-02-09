Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Sangiuliano | processo a ottobre

Maria Rosaria Boccia deve affrontare il processo. La donna, imprenditrice di Pompei, è stata rinviata a giudizio dal gup di Roma, Gabriele Fiorentino, con accuse di stalking e lesioni a Gennaro Sangiuliano. L’udienza preliminare si è tenuta oggi, lunedì 9 febbraio, e ora l’imprenditrice dovrà difendersi davanti al tribunale. La vicenda si è riaperta dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura.

L'imprenditrice di Pompei è accusata anche di interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum Maria Rosaria Boccia va a processo. Al termine dell'udienza preliminare avvenuta oggi, lunedì 9 febbraio, il gup di Roma Gabriele Fiorentino ha rinviato a giudizio l'imprenditrice di Pompei, indagata dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Boccia, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, è accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Maria Sangiuliano

La giudice ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro Sangiuliano.

Il giudice di Roma ha deciso di mettere davanti a un processo Maria Rosaria Boccia, accusata di aver perseguitato l’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Sangiuliano

Argomenti discussi: Caso Sangiuliano, oggi udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia: stalking tra accuse; Caso Sangiuliano, chiuse le indagini sugli audio: rischio processo per Maria Rosaria Boccia e un giornalista; Caso Sangiuliano, rinvio a giudizio per Boccia: a processo per lesioni e stalking; Maria Rosaria Boccia rischia il processo: Ha diffuso l'audio di una conversazione tra Sangiuliano e la moglie.

Caso Sangiuliano – Maria Rosaria Boccia a processo per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privataL'imprenditrice dovrà rispondere di stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro ... ilfattoquotidiano.it

Maria Rosa Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro SangiulianoRoma, 9 febbraio 2026 - L'imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con l'accusa di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro ... quotidiano.net

Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni a Gennaro Sangiuliano facebook