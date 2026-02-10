Stalking e lesioni a Sangiuliano Ora Boccia andrà a processo

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, andrà a processo con l’accusa di stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Il gup di Roma, Gabriele Fiorentino, ha deciso di rinviare l’imprenditrice davanti al tribunale, chiudendo così un capitolo giudiziario che si trascina da tempo. La vicenda si è sviluppata tra accuse pesanti e una serie di episodi che hanno portato alla decisione di portare Boccia davanti ai giudici.

Maria Rosaria Boccia dovrà affrontare un doppio tornante giudiziario. Il gup di Roma, Gabriele Fiorentino, ha disposto il rinvio a giudizio dell’imprenditrice di Pompei con l’accusa di stalking aggravato, lesioni e interferenze illecite nella vita privata ai danni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il processo davanti al giudice monocratico è stato fissato per il 6 ottobre. Contestualmente, pende su di lei un’altra indagine della Procura di Roma per diffusione di informazioni relative alla vita privata dello stesso Sangiuliano e della moglie, Federica Corsini. L’inchiesta, che ha portato al rinvio a giudizio, nasce dalla denuncia presentata da Sangiuliano (oggi capogruppo FdI alla Regione Campania) e ricostruisce 33 episodi di presunta persecuzione avvenuti nel corso del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

