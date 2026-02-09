Caso Sangiuliano Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni | andrà a processo

Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con l’accusa di stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La donna dovrà affrontare il processo, dopo che le accuse sono state ritenute sufficienti per portarla davanti a un giudice.

Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio con le accuse di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il processo è fissato per il prossimo 6 ottobre.

