stalker latitante si salva dal nuovo processo

Salvatore Del Campo, il 41enne siciliano evaso dagli arresti domiciliari a settembre, si è salvato anche questa volta. Ieri l’udienza preliminare si è conclusa con una sentenza di non doversi procedere, poiché l’imputato è irrintracciabile. Restano ancora incerte le sue sorti, mentre le forze dell’ordine cercano di capire dove si nasconda.

Rischiava di finire nuovamente a processo Salvatore Del Campo, il 41enne siciliano evaso dagli arresti domiciliari a settembre scorso e ancora latitante, ma ieri l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma si è chiusa con una sentenza di non doversi procedere per l’irreperibilità dell’imputato. Il procedimento è stato sospeso e sono state disposte nuove ricerche fino alla durata del 2 aprile del 2038, quando i reati che la Procura gli contesta, stalking e lesioni, si prescriveranno. Le accuse sollevate sono quelle relative all’aggressione nei confronti dell’avvocata della sua ex compagna e avvenuta il 2 aprile scorso fuori dal parcheggio degli Archi, in via Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

