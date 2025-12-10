Migrante africano latitante si nasconde nel presepe comunale e si mimetizza da pastore | scoperto dal sindaco

Durante la tradizionale esposizione natalizia a Galatone, il sindaco Flavio Filoni ha scoperto un migrante africano nascosto tra le statue del presepe comunale, mimetizzato da uno dei pastori. La scoperta ha suscitato sorpresa e riflessioni sulla presenza di stranieri in cerca di rifugio, evidenziando come anche nelle tradizioni festive si possano intrecciare questioni di attualità e solidarietà.

Il sindaco di Galatone, in provincia di Lecce, Flavio Filoni scopre nella grotta della Natività del suo paese, in piazza Crocifisso, un uomo in carne e ossa che all’apparenza sembrava una delle statue vicine in terracotta. Si sarebbe rifugiato all’interno per mimetizzarsi e non farsi individuare. Si trattava di un migrante di 38 anni, originario del Ghana che risultava ricercato e latitante. E’ lo stesso primo cittadino a raccontarlo sulla sua pagina Facebook. “Quello che è accaduto sabato mattina merita una riflessione profonda”, scrive. “Mentre mi trovavo davanti alla Natività realizzata con cura dalla nostra Pro Loco, ho notato una presenza che inizialmente avevo scambiato per parte della scena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migrante africano latitante si nasconde nel presepe comunale e si mimetizza da pastore: scoperto dal sindaco

Si finge statua e si nasconde nel presepe, il sindaco scopre il latitante - Il 38enne era destinatario di un provvedimento di carcerazione per una pena di 9 mesi e 15 giorni emesso dalla Procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Segnala adnkronos.com

