Stadio Tardini Bosi al Parma | Dopo dieci mesi servono chiarezza e tempi certi
L’assessore allo Sport Marco Bosi torna a chiedere chiarezza sulla riqualificazione dello stadio Tardini. Dopo quasi un anno di attese, Bosi vuole tempi certi e decisioni concrete dalla società Parma Calcio. La tensione tra Comune e club si fa sentire, mentre le tempistiche restano un’incognita.
Sulla riqualificazione dello stadio Tardini il confronto si fa più diretto. Dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Parma Calcio, Federico Cherubini, interviene l’assessore allo Sport Marco Bosi, che chiede chiarezza sui tempi e sulle scelte della società, ricordando come il Comune.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Stadio Tardini
ALLO STADIO E. Tardini di Parma per Parma-Spezia
Ultime notizie su Stadio Tardini
Argomenti discussi: NEW TARDINI, BOSI RICAPITOLA (TERRA TERRA) LA TELENOVELA STADIO A FEDELTA' CROCIATA (VIDEO); UNO STADIO PER I PROSSIMI 100 ANNI, intervento dell’ing. Francesco Canali; ESCLUSIVA / CESARI: SENTENZA CORTE U.E. PIETRA TOMBALE PER IL NEW TARDINI (VIDEO INTERVISTA); CONFERENZA CHERUBINI, COMMENTI LIVE (diretta streaming).
DIRETTA/ Parma Bologna (risultato finale 1-3): Castro e Miranda per la rimonta! (2 novembre 2025)Ripresa che si apre con grande intensità al Tardini qui in diretta, dove il punteggio resta sull’1-1 ma le occasioni non mancano. Il Parma, nonostante l’inferiorità numerica, continua a giocare con ... ilsussidiario.net
Studenti da Salerno a Parma per insegnare la raccolta differenziataCirca settecento chilometri separano Salerno da Parma. Li hanno percorsi gli studenti del liceo scientifico Francesco Severi per raggiungere lo stadio Tardini, incontrare i coetanei emiliani e ... rainews.it
JMania.it. . La Juventus strapazza il Parma per 4-1 allo Stadio Tardini e si posiziona saldamente al quarto posto in classifica ed a solo un punto dal Napoli di Antonio Conte. Miglior in campo, anche grazie alle due reti, è Bremer. Il nostro inviato, Pier Francesco - facebook.com facebook
La Juventus é arrivata allo Stadio Tardini di Parma. #Parmajuve #juve #juventusnews24 x.com
