Nuovo stadio Aurora Immobiliare ha depositato il progetto Gli atti ora passano ai raggi x degli uffici tecnici

Aurora Immobiliare ha depositato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo stadio Romeo Neri di Rimini. La documentazione è ora sotto esame da parte degli uffici tecnici comunali, segnando un passo importante nell’iter di realizzazione dell’opera.

Nel tardo pomeriggio di lunedì (15 dicembre), il soggetto privato Aurora Immobiliare ha presentato all'amministrazione comunale la documentazione relativa al "Progetto di fattibilità tecnico economica nuovo stadio Romeo Neri di Rimini".

Gli atti e gli elaborati presentati da Aurora Immobiliare saranno ora vagliati dagli uffici tecnici preposti che ne valuteranno la completezza e la correttezza; l'Amministrazione comunale si riserverà

