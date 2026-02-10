Stadio di Bologna | il video dei residenti divisi sul futuro del Dall' Ara

Il futuro dello stadio di Bologna divide i residenti e i commercianti della zona. Il Comune ha deciso di mettere in mano ai privati la gestione e ha svincolato i 40 milioni di euro, lasciando al Bologna la scelta dei prossimi passi. Abbiamo ascoltato le opinioni di chi vive e lavora vicino all’impianto, tra chi teme i disagi, chi vuole salvaguardare la memoria storica e chi invece guarda agli interessi economici. La questione resta calda e ancora tutta da definire.

Il Comune apre ai privati, svincola i 40 milioni e lascia al Bologna la mossa successiva. Intanto siamo andati nella zona stadio ad ascoltare residenti e commercianti: tra disagi, memoria storica e interessi economici, il futuro dell'impianto spacca la città.

