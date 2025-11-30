Bologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi Rowe e Immobile Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara

Bologna, 30 novembre 2025 – A un giorno dal match di campionato con la Cremonese al Dall’Ara (lunedì alle 20.45), arrivano buone notizie in casa rossoblù. I guariti. L’infermeria di Casteldebole, infatti, sta piano piano iniziando a spopolarsi. I primi a rivedere il campo, rientrando prontamente e regolarmente in gruppo, sono stati ieri Nicolò Cambiaghi (out da 15 giorni a causa di una lesione di primo grado al polpaccio) e Jonathan Rowe (infortunatosi nel match del 9 novembre contro il Napoli), entrambi quindi nuovamente a disposizione di Vincenzo Italiano. Che potrà così contare su due alternative in più sulle fasce in attacco, riabbracciando il suo “Nicolò Nazionale”, arma in più di questo inizio di stagione fiammante dei rossoblù, e anche l’esterno offensivo inglese, ancora in fase di decollo e in cerca di spazio per provare a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi, Rowe e Immobile. Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara

