Bologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi Rowe e Immobile Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 30 novembre 2025 – A un giorno dal match di campionato con la Cremonese al DallAra (lunedì alle 20.45), arrivano buone notizie in casa rossoblù. I guariti. L’infermeria di Casteldebole, infatti, sta piano piano iniziando a spopolarsi. I primi a rivedere il campo, rientrando prontamente e regolarmente in gruppo, sono stati ieri Nicolò Cambiaghi (out da 15 giorni a causa di una lesione di primo grado al polpaccio) e   Jonathan   Rowe (infortunatosi nel match del 9 novembre contro il Napoli), entrambi quindi nuovamente a disposizione di Vincenzo Italiano. Che potrà così contare su due alternative in più sulle fasce in attacco, riabbracciando il suo “Nicolò Nazionale”, arma in più di questo inizio di stagione fiammante dei rossoblù, e anche l’esterno offensivo inglese, ancora in fase di decollo e in cerca di spazio per provare a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bologna aspetta la cremonese con cambiaghi rowe e immobile sul web impazza il video sul tunnel del dall8217ara

© Sport.quotidiano.net - Bologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi, Rowe e Immobile. Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara

Argomenti simili trattati di recente

bologna aspetta cremonese cambiaghiBologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi, Rowe e Immobile. Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara - C’è un reel pubblicato dal profilo ufficiale del Salisburgo che è diventato virale su Instagram, riguardo il tunnel che porta i giocatori dall’Antistadio al manto del Dall’Ara: “Che sia il più lungo d ... msn.com scrive

bologna aspetta cremonese cambiaghiBologna, svolta Cambiaghi e Rowe: c’è il verdetto per la Cremonese - Novità importanti in casa Bologna sui rientri di Cambiaghi e Rowe: decisione presa per la sfida con la Cremonese ... Scrive fantamaster.it

bologna aspetta cremonese cambiaghiBologna | Cambiaghi, Rowe e la verità su Immobile: Italiano fa chiarezza! - Dopo la vittoria in Europa League, il tecnico del Bologna Italiano ha aggiornato sulle condizioni di Cambiaghi, Rowe e Immobile ... Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Aspetta Cremonese Cambiaghi