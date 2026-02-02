Alla Villa D' Oro di arriva My wardrobe l' evento per gli amanti del vintage e dello shopping sostenibile

MY WARDROBE è un evento per chi ama la moda etica e vuole salvarla dalla discarica. Appuntamento a Febbraio dentro il Bar della Polisportiva Villa D'oro in Via del Lancillotto 10 a Modena Sabato 14 dalle 15:00 alle 19:00 & Domenica 15 Febbraio dalle 14 alle 18.Troverai tanti capi Secondhand, Vintage & Preloved sia da Donna che da Uomo che potranno essere provati sul posto. "Immagina tanti guardaroba tutti insieme: taglie, stili, brand e storie diverse. Come un Vinted, dal Vivo", raccontano le founder Angela e Simona, che spiegano: -Insieme alla nostra associazione, salviamo tanti guardaroba dalla distruzione per donargli nuova vita.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nel gennaio 2026, Curiosando inaugura la sua prima edizione dell'anno ad Ancona, offrendo agli appassionati di collezionismo, vintage e artigianato un'occasione di incontro e scoperta.

