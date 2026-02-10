Sta flirtando o è solo italiano? | Katherine Stewart-Jones perplessa dal volontario a Milano Cortina

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La fondista canadese Katherine Stewart-Jones ha raccontato di essere rimasta perplessa dopo un episodio al Villaggio Olimpico di Milano Cortina. Durante una conversazione, ha chiesto al volontario italiano se stesse flirtando o se fosse solo italiano. La scena ha lasciato la Stewart-Jones confusa, senza capire bene le intenzioni del volontario. La situazione ha fatto discutere tra gli atleti presenti, che hanno commentato l’accaduto come un esempio di equivoco tra culture diverse.

La fondista canadese Katherine Stewart-Jones ha raccontato cosa le è successo al Villaggio Olimpico con un volontario italiano: "Ho una domanda.".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Cortina

Olimpiadi Milano Cortina, la rinuncia di un paramedico volontario: “Le spese a mio carico erano insostenibili”

Un volontario coinvolto nelle Olimpiadi Milano Cortina ha deciso di rinunciare alla partecipazione, spiegando che le spese a suo carico risultavano troppo onerose.

“Va fa Napoli!”, quando in Friends nacque la versione “pulita” del “vaffa” italiano

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Eccellenza. Il Venafro ospita l'Alife. Sfide casalinghe anche per Matese, San Leucio e Agnonese.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.