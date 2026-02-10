Sta flirtando o è solo italiano? | Katherine Stewart-Jones perplessa dal volontario a Milano Cortina

La fondista canadese Katherine Stewart-Jones ha raccontato di essere rimasta perplessa dopo un episodio al Villaggio Olimpico di Milano Cortina. Durante una conversazione, ha chiesto al volontario italiano se stesse flirtando o se fosse solo italiano. La scena ha lasciato la Stewart-Jones confusa, senza capire bene le intenzioni del volontario. La situazione ha fatto discutere tra gli atleti presenti, che hanno commentato l’accaduto come un esempio di equivoco tra culture diverse.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.