Squalifica e multa per Matic | le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24ª giornata
Il Giudice Sportivo ha deciso: Matic riceve una squalifica e una multa dopo le decisioni prese al termine della 24ª giornata di Serie A. La sanzione arriva in seguito a un episodio di gioco che ha attirato l’attenzione, e ora il centrocampista dovrà rispettare il turno di stop. La società è già al lavoro per analizzare la situazione e valutare eventuali ricorsi.
Nel corso della 24ª giornata della serie a enilive, il Giudice Sportivo dottor Gerardo Mastrandrea ha reso note le sanzioni disciplinari che interesseranno i club e i giocatori coinvolti. L’esito comprende sette provvedimenti tra squalifiche e ammende, con la Juventus completamente esente da provvedimenti disciplinari per i propri tesserati. non sono previste ammende né squalifiche per i tesserati della juventus, che potranno dunque affrontare la prossima sfida con la rosa al completo dal punto di vista disciplinare. Infortunati Inter, Chivu sorride in vista della sfida contro la Juve: due nerazzurri tornano in gruppo! Le ultime Il Derby d’Italia contro la Juventus è al centro dell’attenzione dell’Inter, dopo la vittoria sul Sassuolo e il. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 19^ giornata: squalifica e multa per Zaccagni, stop anche per Tomori e altri 3!
Dopo la 19ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni, includendo squalifiche e multe.
Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo i recuperi della 16a giornata: doppia squalifica per somma di ammonizioni, multa per Thuram
Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni dopo i recuperi della 16ª giornata, inclusi squalifiche, ammende e diffide.
