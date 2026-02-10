Squalifica e multa per Matic | le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24ª giornata

Il Giudice Sportivo ha deciso: Matic riceve una squalifica e una multa dopo le decisioni prese al termine della 24ª giornata di Serie A. La sanzione arriva in seguito a un episodio di gioco che ha attirato l’attenzione, e ora il centrocampista dovrà rispettare il turno di stop. La società è già al lavoro per analizzare la situazione e valutare eventuali ricorsi.

