Giudice Sportivo Serie A tutte le decisioni dopo i recuperi della 16a giornata | doppia squalifica per somma di ammonizioni multa per Thuram

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni dopo i recuperi della 16ª giornata, inclusi squalifiche, ammende e diffide. Tra le principali notizie, una doppia squalifica per somma di ammonizioni e una multa per Thuram. Ecco l’elenco completo delle decisioni ufficiali, che aggiornano le misure disciplinari adottate al termine di questa fase del campionato.

È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 106 del 16 gennaio 2026 con le decisioni del Giudice Sportivo relative ai recuperi della 16ª giornata di Serie A Enilive, disputati tra il 14 e il 15 gennaio. Il documento, firmato dal dott. Gerardo Mastrandrea, chiarisce nel dettaglio squalifiche, ammende e provvedimenti disciplinari a carico di società, calciatori e allenatori. Sul fronte società, il Giudice Sportivo ha deciso, in via generale, di non adottare sanzioni nei confronti di Como ed Hellas Verona, nonostante l’utilizzo di materiale pirotecnico nei rispettivi settori. La decisione è stata presa applicando le attenuanti previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

