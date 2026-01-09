Giudice Sportivo Serie A tutte le decisioni dopo la 19^ giornata | squalifica e multa per Zaccagni stop anche per Tomori e altri 3!

Dopo la 19ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni, includendo squalifiche e multe. Tra i provvedimenti, spiccano le squalifiche per Zaccagni e Tomori, insieme ad altre restrizioni per diversi calciatori. Di seguito, un riepilogo delle principali decisioni prese in seguito alle partite appena concluse.

