Trump ha scagliato un attacco diretto contro Bad Bunny durante il Super Bowl, definendo il suo concerto “terribile” e criticando i balli come “disgustosi”. L’ex presidente non ha risparmiato parole dure, dicendo che nessuno capisce quello che dice l’artista. Nel frattempo, il match ha attirato il pubblico più grande di sempre, lasciando gli spettatori incollati davanti alla tv. Trump ha concluso il suo messaggio con un messaggio di orgoglio americano, dicendo che il Paese è più forte e che il meglio deve ancora venire.

“Buon Super Bowl, America! Il nostro Paese è più forte, più grande e migliore che mai e, IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE!”. Pochi istanti prima dell’evento televisivo più atteso dell’anno, Donald Trump era sembrato sereno e fiducioso. Subito dopo l’Halftime Show però, il Presidente degli Stati Uniti si è nuovamente rivolto ai social per esprimere tutto il suo dissenso: “Lo show dell’Halftime del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di SEMPRE!”. Questa è una storia che parte da lontano, storia che ha come protagonista Bad Bunny. L’artista portoricano a fine settembre del 2025 è stato nominato per esibirsi all’Halftime Show del Superbowl, il palco più prestigioso degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ira di Trump contro Bad Bunny: “Terribile, nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e i balli sono disgustosi”. Ma è il SuperBowl più visto di sempre

Approfondimenti su SuperBowl 2024

Donald Trump non ha risparmiato critiche dopo la finale di Super Bowl LX.

L’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026 ha fatto scoppiare un vero e proprio terremoto sui social.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su SuperBowl 2024

Argomenti discussi: La vera guerra fredda tra Usa ed Europa? Su social e piattaforme. L'ira di Trump, gli insulti di Musk a Sánchez: Sporco fascista totalitario; Non solo Stati Uniti: Bad Bunny rende omaggio agli altri Paesi americani e scatena l'ira di Trump; Trump senza freni: L’Ue si sta distruggendo. I Dem? Come la Gestapo; Iran, alta tensione con gli Usa: le opzioni di Teheran in caso di attacco. Gli scenari.

Super Bowl, Bad Bunny celebra l’America degli immigrati. L’ira di Trump: Lo show più brutto di sempreIl cantante nello spettacolo di half time ha portato in scena la vita reale di un’America plurale, in contrasto con la politica di Washington contro gli immigrati illegali ... quotidiano.net

Lo show pro migranti di Bad Bunny al Super Bowl scatena l'ira di Trump: Tra i peggiori di sempreSeattle vince sul campo, ma è l’halftime show a dividere l’America. Bad Bunny celebra l’identità ispano-americana, Trump attacca lo spettacolo e rilancia con un concerto pro-MAGA ... ilgiornale.it

Bad Bunny infiamma il Super Bowl, celebra il Sud America e fa infuriare Donald Trump. Reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa, tra cui quello per Best Album, la superstar portoricana del reggaeton e del Latin trap ha portato sul palco del Levi’s facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com