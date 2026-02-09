Trump attacca l’Halftime Show del Super Bowl | Uno spettacolo terribile un affronto all’America

Donald Trump torna ad attaccare lo spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl. L’ex presidente degli Stati Uniti ha definito l’esibizione “terribile” e “uno dei peggiori di sempre”. Le sue parole scatenano nuove polemiche e dividono l’opinione pubblica.

L’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la sua veemente disapprovazione per l’esibizione all’Halftime Show del Super Bowl, definendola “terribile, uno dei peggiori di sempre”. Le sue critiche si sono concentrate sull’esibizione di Bad Bunny, Lady Gaga e Ricky Martin, scatenando una reazione che va ben oltre il semplice giudizio artistico e sfocia in polemiche politiche e sociali. L’evento, tenutosi ieri sera al Levi’s Stadium di Santa Clara, ha sollevato un acceso dibattito, alimentato dalle reazioni sui social media e dalle dichiarazioni dell’ex Presidente. La reazione di Trump è giunta dopo le iniziali proteste del suo entourage, che aveva minacciato di inviare la polizia ICE all’evento in risposta alla presenza di Bad Bunny.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte si accende il sogno del Super Bowl 2024, con la 60esima edizione che si gioca tra domenica e lunedì.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara si anima per il grande evento dello sport americano.

