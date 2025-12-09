Codice Rosso - Neanche con un Fiore il progetto promosso dall' associazione aretina Stwc Cinema
Arezzo, 9 dicembre 2025 – Si terrà domattina, mercoledì 10 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, un evento relativo al Progetto Codice Rosso - Neanche con un Fiore, promosso dall'associazione aretina Stwc Cinema A.p.s. con il contributo dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo. Il progetto mira a sensibilizzare i più giovani sul tema della Violenza di genere, aiutandoli a riconoscerne i segnali ed i campanelli di allarme ed informandoli sugli strumenti istituzionali e normativi che hanno a disposizione per reagire ad essa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maria Letizia Mannella, la magistrata anti-violenze: “Il Codice rosso non basta, casa e lavoro a chi denuncia”
Codice rosso, a Pisa 2 casi al giorno. Sono 706 le denunce in un anno. La task force per affrontarli
La pena, il mea culpa e l’autocontrollo: il recupero dei detenuti da Codice Rosso
È stato accompagnato al pronto soccorso in codice rosso - facebook.com Vai su Facebook
Schianto nella notte: due giovani feriti, uno in codice rosso, i soccorsi si calano dall’elicottero a Mercallo Vai su X
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it