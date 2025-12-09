Codice Rosso - Neanche con un Fiore il progetto promosso dall' associazione aretina Stwc Cinema

Lanazione.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 dicembre 2025 – Si terrà domattina, mercoledì 10 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, un evento relativo al Progetto Codice Rosso  - Neanche con un Fiore, promosso dall'associazione aretina Stwc Cinema A.p.s. con il contributo dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo. Il progetto mira a sensibilizzare i più giovani sul tema della Violenza di genere, aiutandoli a riconoscerne i segnali ed i campanelli di allarme ed informandoli sugli strumenti istituzionali e normativi che hanno a disposizione per reagire ad essa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

codice rosso neanche con un fiore il progetto promosso dall associazione aretina stwc cinema

© Lanazione.it - Codice Rosso - Neanche con un Fiore, il progetto promosso dall'associazione aretina Stwc Cinema

Maria Letizia Mannella, la magistrata anti-violenze: “Il Codice rosso non basta, casa e lavoro a chi denuncia”

Codice rosso, a Pisa 2 casi al giorno. Sono 706 le denunce in un anno. La task force per affrontarli

La pena, il mea culpa e l’autocontrollo: il recupero dei detenuti da Codice Rosso