Sport e chirurgia dal rischio amputazione della gamba al ritorno in pista | la storia dall’Ini di Grottaferrata 

Riccardo Ianniello, giovane atleta dei Castelli Romani, torna in pista dopo un intervento che sembrava destinato a cambiarne la vita. Un intervento chirurgico complesso, rischioso, eppure riuscito, ha evitato l’amputazione della gamba e ha riacceso la passione per lo sport. Ora il ragazzo si allena di nuovo, pronto a riprendersi quello che sembrava perduto.

Quando la chirurgia fa la differenza e salva un talento dello sport. Il protagonista di questa bella storia di buona sanità è un giovanissimo talento dei castelli romani: Riccardo Ianniello. Ad appena 18 anni, Iannelli nel settembre 2024 ha un grave incidente in moto fuori pista: frattura scomposta del piatto tibiale, recisione del tendine rotuleo e una pericolosa infezione alla gamba. Ianniello viene trasportato all’ Ini Grottaferrata e preso in carico dal primario ortopedico Alessandro Marconi. L’arto è a rischio e l’amputazione non èesclusa. Ma dopo due interventi e un lungo percorso di riabilitazione i medici dell’Ini non solo hanno salvato la gamba, ma hanno permesso all’atleta di tornare in pista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

