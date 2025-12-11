INI Grottaferrata la cerimonia delle lauree | nuovi professionisti della salute e assunzioni in diretta

A Grottaferrata, l'INI ha celebrato la cerimonia di laurea dei futuri professionisti della salute, segnando un importante passaggio tra formazione e inserimento lavorativo. L'evento ha visto la consegna dei diplomi e annunci di assunzioni in diretta, sottolineando il ruolo dell'istituto nel favorire il rapporto tra studi e mercato del lavoro nel settore sanitario.

(Adnkronos) – Una cerimonia che unisce il traguardo accademico all’ingresso immediato nel mondo del lavoro. All’INI Grottaferrata sono stati proclamati 25 fisioterapisti e 16 infermieri formati nei corsi dell’Università di Roma “Tor Vergata” ospitati nella sede del Gruppo INI. Un appuntamento che, oltre a celebrare la conclusione del percorso universitario, ha acceso i riflettori su . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Inaugurato “Largo Delfo Galileo Faroni”, omaggio al fondatore del Gruppo INI Sabato 6 dicembre, su iniziativa del Comune di Grottaferrata, la cerimonia di inaugurazione Si è svolta oggi, 6 dicembre, a Grottaferrata la cerimonia ufficiale di inaugurazione di - facebook.com Vai su Facebook

INI Grottaferrata, la cerimonia delle lauree: nuovi professionisti della salute e assunzioni in diretta - 25 fisioterapisti e 16 infermieri formati nel corso dell'Università Tor Vergata e dell'istituto della famiglia Faroni ... Si legge su adnkronos.com

Si laureano 19 infermieri del Gruppo Ini Grottaferrata: la cerimonia evento al'Università di Tor Vergata - La cerimonia di proclamazione all’Università di Tor Vergata a Roma e ha interessato i giovani studenti formati nella sede distaccata del prestigioso ... Secondo affaritaliani.it