Succederà il 7 gennaio Russia-Ucraina l’allarme dell’intelligence | Su larga scala

L’intelligence internazionale segnala un rischio di escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina, con possibili sviluppi di vasta portata. Si attende un evento importante il 7 gennaio, che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici. La situazione rimane sotto osservazione, evidenziando la complessità delle dinamiche in atto e le implicazioni di un possibile incremento delle tensioni nella regione.

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a pesare sugli equilibri internazionali, mentre emergono nuove rivelazioni che alimentano l’allarme su una possibile escalation. Secondo fonti dell’intelligence di Kiev, la guerra starebbe attraversando una fase particolarmente delicata, segnata dal rischio di un’azione su larga scala, in grado di incidere non solo sull’andamento delle operazioni militari ma anche sul quadro diplomatico. Da settimane il conflitto appare sospeso in una fase di forte tensione, in cui le operazioni sul campo si intrecciano con manovre politiche e tentativi di mediazione. Sullo sfondo, i contatti diplomatici promossi dagli Stati Uniti alimentano l’idea di un possibile punto di svolta, ma restano fragili e facilmente esposti a eventi capaci di comprometterli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

«Il 7 gennaio ci sarà un attacco della Russia, vogliono far saltare le trattative»: l'allarme dei servizi segreti ucraini - In quella data, secondo il Foreign Intelligence Service dell'Ucraina, la Russia potrebbe mettere in atto una provocazione su larga scala, con ... msn.com

Per gli 007 di Kiev la rappresaglia russa avverrà il 6-7 gennaio. "Preparano un attacco su larga scala" - Secondo il Servizio di intelligence estero dell'Ucraina, Mosca vuole far fallire i negoziati di pace mediati dagli Usa e, dopo aver accusato ingiustamente ... huffingtonpost.it