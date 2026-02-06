Russia generale dell’intelligence ferito a Mosca | è ricoverato in ospedale

Nella capitale russa, Mosca, un generale dell’intelligence, Vadim Alekseev, è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco. È stato subito portato in ospedale, dove si trova ora sotto cure. La notizia è stata confermata dal Comitato investigativo. Le circostanze dell’attacco sono ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Il generale russo Vadim Alekseev è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Mosca ed è stato ricoverato oggi, venerdì 6 febbraio 2026, come ha reso noto il Comitato investigativo. L'assalitore non è stato identificato ed è riuscito a fuggire. Alekseev ha un ruolo importante nell'intelligence militare presso lo stato maggiore.

Approfondimenti su Russia Generale

