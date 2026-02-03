La disciplina dello sci di fondo torna sotto i riflettori in vista delle Olimpiadi 2026. L’Italia punta a migliorare i risultati recenti e a conquistare nuove medaglie, soprattutto nelle gare a squadre. La speranza è di vedere i nostri atleti competere ai massimi livelli e portare a casa qualche soddisfazione in più rispetto alle edizioni passate.

In casa Italia, lo sci di fondo ha dato medaglie soprattutto in epoca recente per quel che concerne le Olimpiadi Invernali. In principio fu l’oro di Franco Nones a Grenoble 1968, poi, dal 1988, soltanto in un’occasione, e cioè nel 2014, non ci sono state medaglie nel contesto a cinque cerchi. L’obiettivo è di proseguire questa striscia anche a Milano Cortina 2026. E, sebbene le prospettive non siano di totale facilità, alcune possibilità esistono e si possono ben esplicare. La punta di diamante, chiaramente, è Federico Pellegrino. Ultima stagione in carriera per l’uomo che ha dato 15 anni di ottime notizie prima solo nelle sprint e poi anche fuori da questo contesto, tanto da entrare nelle zone alte della classifica di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’importanza delle gare a squadre

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

La squadra italiana di pattinaggio artistico si prepara alla prova a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Mancano pochi giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Sci di fondo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Programma e risultati; Sci di fondo – Milano Cortina 2026: ecco i 13 convocati dell’Italia per la Val di Fiemme.

Sci di fondo, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’importanza delle gare a squadreIn casa Italia, lo sci di fondo ha dato medaglie soprattutto in epoca recente per quel che concerne le Olimpiadi Invernali. In principio fu l'oro di ... oasport.it

Milano Cortina 2026, la guida completa delle Olimpiadi: le date, il calendario, le medaglie e gli italiani in gara. Dove vederle e cosa sapereLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono prossime al via e l'attezione di tifosi e addetti ai lavori va sul calendario e sugli italiani favoriti per una medaglia. La rassegna, ... ilmessaggero.it

SCI DI FONDO: MARTA FABRIS CONQUISTA IL QUINTO POSTO ALLA PRESTIGIOSA KÖNIG LUDWIG LAUF Marta Fabris è quinta nella 42 km della König Ludwig Lauf classica tedesca di sci di fondo su lunga distanza che si disputa sulle Alpi bavaresi - facebook.com facebook