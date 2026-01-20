Il Gigante di Goggia dura 15 secondi | caduta senza conseguenze nella prima manche

Nella prima manche del Gigante di Plan de Corones, Sofia Goggia ha concluso la sua run in circa 15 secondi, senza riportare conseguenze dalla caduta iniziale. L’atleta italiana ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo la concentrazione nonostante l’incidente. La gara prosegue con l’obiettivo di ottenere risultati positivi nelle successive manches, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’evoluzione della competizione.

Dura giusto una quindicina di secondi la gara di Sofia Goggia nella prima manche del Gigante di Plan de Corones di martedì 20 gennaio. Sulla pista altoatesina, la bergamasca è caduta dopo una manciata di porte perdendo l’equilibrio e terminando la sua gara nella neve. Due giorni dopo aver collezionato un 11° e un 6° posto al Tarvisio, la 33enne si è rimessa subito in gioco, con risultati però esigui. Alla buona partenza è seguita una prima inclinazione da brividi dopo 10 secondi da cui non ha del tutto recuperato l’equilibrio. leggi anche. Sci alpino Sofia Goggia “senza infamia e senza lode” in Super G: 6° posto a Tarvisio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Federica Brignone è tornata in gara nel gigante di Kronplatz, dopo un periodo di assenza.

