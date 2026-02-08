Olimpiadi Milano-Cortina | Goggia bronzo nella discesa libera Dramma Vonn | caduta e portata via in elicottero

La discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è conclusa con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia, che ha portato a casa il podio dopo una gara segnata da molti problemi. La prova è stata interrotta più volte a causa di incidenti, tra cui la caduta di Lindsey Vonn, che è stata portata via in elicottero. La giornata è stata caratterizzata da tensione e imprevisti, con le atlete che hanno dovuto affrontare un percorso difficile e condizioni complicate.

CORTINA D’AMPEZZO – Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. L’azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l’interruzione per la caduta choc di Lindsey Vonn, prova olimpica condizionata anche da altri incidenti che hanno causato diversi stop. Oro all’americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher. “L’ultimo colore che mi mancava. Sono un po’ dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d’Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato”. Sofia Goggia commenta così alle tv la sua prestazione nella discesa libera di Cortina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

BRONZO storico per Sofia GOGGIA in discesa libera | #MilanoCortina2026

Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina: Su Yiming ha conquistato la prima medaglia per la delegazione cinese Nella finale maschile di snowboard big air alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, l’atleta cinese Su Yiming ha conquistato la medaglia di bronzo. Si t facebook