Napoli spari nella notte in via Vespucci | 29enne ferito alla testa

Da 2anews.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di via Vespucci a Napoli, un giovane di 29 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre era in auto. Secondo quanto riferito, uno scooter si è affiancato al veicolo e ha sparato. Il ragazzo è stato ferito alla testa ma non si trova in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi dell'episodio.

napoli spari nella notte in via vespucci 29enne ferito alla testa

© 2anews.it - Napoli, spari nella notte in via Vespucci: 29enne ferito alla testa

