Napoli spari nella notte in via Vespucci | 29enne ferito alla testa

Nella notte di via Vespucci a Napoli, un giovane di 29 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre era in auto. Secondo quanto riferito, uno scooter si è affiancato al veicolo e ha sparato. Il ragazzo è stato ferito alla testa ma non si trova in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi dell'episodio.

Spari nella notte in via Vespucci: il giovane era in auto quando è stato affiancato da uno scooter. Non è in pericolo di vita. Un 29enne è rimasto ferito alla testa da un colpo d'arma da fuoco nella notte a Napoli. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato medicato:

Napoli, agguato nella notte in via Vespucci: giovane ferito da un colpo di pistola alla testa - Un grave episodio di violenza si è consumato intorno alle due del mattino nel cuore di Napoli, precisamente in via Amerigo Vespucci. vocedinapoli.it

Napoli, aggrediti il padre e il fratello di Fabio Pisacane: spari nella notte ai Quartieri Spagnoli - L’allarme è scattato dall’ospedale dei Pellegrini, dove il giovane è stato trasportato dopo essere stato raggiunto da due proiettili alla gamba destra ... ilovepalermocalcio.com

La Polizia ha eseguito il fermo per l’ottavo indagato per gli spari del 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli Complessivamente sono stati fermati 8 giovani, 5 sono minorenni facebook

