Spari e bottigliate nella notte di San Silvestro ferito un 54enne casertano

Nella notte di San Silvestro, presso il ristorante ‘Villa Mauriello’ a Giugliano in Campania, si è verificata una rissa tra due famiglie, sfociata in spari e bottigliate. L’episodio ha causato il ferimento di un uomo di 54 anni. L’accaduto ha generato preoccupazione tra i presenti e richiama l’attenzione sulla sicurezza durante eventi pubblici e celebrazioni festive.

Follia nella notte di San Silvestro al ristorante 'Villa Mauriello' in via Madonna del Pantano a Giugliano in Campania dove durante il cenone, è scoppiata una violenta rissa tra due famiglie.Prima minacce, spintoni iniziati all'interno della sala ricevimenti e una volta all'esterno del locale è.

