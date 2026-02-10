Sparatoria a Rogoredo i 4 poliziotti sono indagati per omicidio colposo

La polizia ha aperto un’indagine contro quattro agenti coinvolti nella sparatoria di inizio febbraio a Rogoredo. I quattro agenti sono ora iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, dopo che le prime ricostruzioni indicano possibili responsabilità nell’uso delle armi. La vicenda ha scosso l’area e sollevato molte domande sulla gestione della situazione da parte degli agenti.

La sparatoria avvenuta a Milano, in zona Rogoredo, il primo febbraio scorso, ha subito una svolta significativa nelle indagini. La Procura ha riformulato l’accusa nei confronti dei quattro agenti di polizia coinvolti, passando da lesioni colpose a omicidio colposo, a seguito della morte del trentenne di nazionalità cinese, Liu Wenham. Questa decisione, sottolinea la complessità della vicenda e riapre un dibattito cruciale sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine. L’indagine, condotta dalla Procura di Milano, si concentra sull’intera squadra dell’Uopi, le unità operative esperte in conflitti a fuoco.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

