Sparatoria a Rogoredo i 4 poliziotti sono indagati per omicidio colposo

La polizia ha aperto un’indagine contro quattro agenti coinvolti nella sparatoria di inizio febbraio a Rogoredo. I quattro agenti sono ora iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, dopo che le prime ricostruzioni indicano possibili responsabilità nell’uso delle armi. La vicenda ha scosso l’area e sollevato molte domande sulla gestione della situazione da parte degli agenti.

La sparatoria avvenuta a Milano, in zona Rogoredo, il primo febbraio scorso, ha subito una svolta significativa nelle indagini. La Procura ha riformulato l’accusa nei confronti dei quattro agenti di polizia coinvolti, passando da lesioni colpose a omicidio colposo, a seguito della morte del trentenne di nazionalità cinese, Liu Wenham. Questa decisione, sottolinea la complessità della vicenda e riapre un dibattito cruciale sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine. L’indagine, condotta dalla Procura di Milano, si concentra sull’intera squadra dell’Uopi, le unità operative esperte in conflitti a fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rogoredo Milano

A Milano, la morte di Liu Wenham cambia le carte in tavola.

La polizia indaga su una sparatoria avvenuta a Rogoredo, dove quattro agenti sono sotto accusa per lesioni colpose.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rogoredo Milano

Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne ferito; Chi è Liu Wenham, che ha sparato ai poliziotti a Rogoredo ed è stato colpito: i tre fermi in quattro giorni, le aggressioni coi bastoni e i ricoveri in psichiatria; Milano, morto in ospedale il cinese colpito a Rogoredo dalla polizia il 1° febbraio; Sparatoria a Rogoredo coi poliziotti: era stato fermato tre volte in tre giorni.

Sparatoria Rogoredo, i 4 poliziotti sono indagati per omicidio colposoCon la morte di Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, a Milano, cambi ... adnkronos.com

Sparatoria a Rogoredo, per gli agenti omicidio colposo con scriminanteCon la morte tre giorni fa del cinese che aveva sparato contro gli agenti, i quali avevano risposto al fuoco nel quartiere Rogoredo, a Milano, è cambiata, come da prassi, anche l'imputazione nel fasci ... ansa.it

Liu Wenham, era ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito nel corso di una sparatoria con gli agenti avvenuta in zona Rogoredo - facebook.com facebook

Sparatoria di Rogoredo, 4 poliziotti indagati per lesioni colpose ma “con uso legittimo delle armi” x.com